"Тоттенхэм" снизил для "Реала" цену на Эриксена
Датский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста за 100 миллионов евро, хотя изначально оценивал его в 250 миллионов. Дело в том, что хавбек отказался продлевать контракт со "шпорами", который действует до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что Эриксен готов перебраться в королевский клуб в следующем сезоне.
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|Арсенал Лондон
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|Уотфорд
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|Эвертон
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|Вулверхэмптон
|21
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|Кристал Пэлас
|22
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|Бернли
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|22
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