"Тоттенхэм" снизил для "Реала" цену на Эриксена

Датский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста за 100 миллионов евро, хотя изначально оценивал его в 250 миллионов. Дело в том, что хавбек отказался продлевать контракт со "шпорами", который действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Эриксен готов перебраться в королевский клуб в следующем сезоне.

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