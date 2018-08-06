"Тоттенхэм" собирается приобрести двух игроков

Теги тоттенхэмджек грилишастон вилла

"Тоттенхэм" собирается приобрести двух игроков

До закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" хочет завершить две сделки.

Как сообщает Sky Sports, одним из подписаний должен стать полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш, а имя второго футболиста не разглашается.

Напомним, что в Англии трансферное окно закрывается 9 августа.

Читайте также: "Тоттенхэм" нацелился на Симеоне. | http://soccernews.ru 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов