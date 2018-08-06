"Тоттенхэм" собирается приобрести двух игроков

До закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" хочет завершить две сделки.

Как сообщает Sky Sports, одним из подписаний должен стать полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш, а имя второго футболиста не разглашается.

Напомним, что в Англии трансферное окно закрывается 9 августа.

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