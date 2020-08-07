"Тоттенхэм" согласовал переход экс-полузащитника "Баварии"

Теги тоттенхэмсаутгемптонпьер-эмииль хейбьергтрансферы

"Тоттенхэм" согласовал переход экс-полузащитника "Баварии"

Хавбек "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме".

По информации The Guardian, клубы договорились о трансфере датчанина за 17 миллионов евро.

Ожидается, что 25-летний полузащитник заменит в составе "шпор" Танги Ндомбеле, который не входит в планы тренерского штаба Жозе Моуринью.

Хейбьерг летом 2016 года перешёл в "Саутгемптон" из "Баварии". В его активе 134 матча, 5 голов и 6 ассистов.

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