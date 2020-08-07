"Тоттенхэм" согласовал переход экс-полузащитника "Баварии"
Хавбек "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме".
По информации The Guardian, клубы договорились о трансфере датчанина за 17 миллионов евро.
Ожидается, что 25-летний полузащитник заменит в составе "шпор" Танги Ндомбеле, который не входит в планы тренерского штаба Жозе Моуринью.
Хейбьерг летом 2016 года перешёл в "Саутгемптон" из "Баварии". В его активе 134 матча, 5 голов и 6 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18