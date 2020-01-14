"Тоттенхэм" согласовал первый зимний трансфер

Стало известно, какой игрок станет первым подписанием лондонского "Тоттенхэма" при Жозе Моуринью.

По информации Sky Sports, в ближайшее время к "шпорам" на правах аренды присоединится полузащитник "Бенфики" Жедсон Фернандеш.

На 21-летнего португальца также претендовал "Вест Хэм", но он выбрал вариант с "Тоттенхэмом" и уже прошёл медобследование в новом клубе.

Ожидается, что финалист прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов арендует Фернандеша на полтора года с опцией выкупа за 65 миллионов евро.

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