"Тоттенхэм" согласовал с Моурой условия контракта

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"Тоттенхэм" согласовал с Моурой условия контракта

Вингер ПСЖ Лукас Моура в ближайшее время может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает RMC Sport.

По информации источника, лондонский клуб уже согласовал с 25-летним футболистом условия личного контракта. Отмечается, что бразилец подпишет с "шпорами" четырёхлетнее соглашение и будет зарабатывать столько же, сколько и в Париже.

Напомним, что ПСЖ готов отпустить Моуру в "Тоттенхэм" за 25 миллионов евро.

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