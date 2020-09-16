"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона

Защитник "Реала" Серхио Регилон в шаге от перехода в "Тоттенхэм".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" договорились о покупке 23-летнего испанца за 30 миллионов евро.

При этом "Реал" оставил за собой право приоритетного выкупа за 40-45 миллионов евро.

"Тоттенхэм" уже согласовал с самим Регилоном условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Регилон на правах аренды выступал за "Севилью". На его счету три гола и пять ассистов в 38 матчах.

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