"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона

Теги тоттенхэмсерхио регилонреал мадридтрансферы

"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона

Защитник "Реала" Серхио Регилон в шаге от перехода в "Тоттенхэм".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" договорились о покупке 23-летнего испанца за 30 миллионов евро.

При этом "Реал" оставил за собой право приоритетного выкупа за 40-45 миллионов евро.

"Тоттенхэм" уже согласовал с самим Регилоном условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Регилон на правах аренды выступал за "Севилью". На его счету три гола и пять ассистов в 38 матчах.

Читайте также: "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Гарета Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"

СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов