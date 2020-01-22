"Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-форварда "Реала"



Бразильский нападающий "Реала Сосьедад" Виллиан Жозе в ближайшее время перейдет в лондонский "Тоттенхэм", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист прибудет в Англию сегодня ночью или завтра днем. Отступные в контракте форварда составляют 70 миллионов евро, но "шпоры" заплатят меньшую сумму.

В составе "Тоттенхэма" бразилец заменит травмированного Харри Кейна.

28-летний Виллиан в нынешнем сезоне провел за "Реал Сосьедад" 22 матча во всех турнирах и забил восемь голов. Стоит отметить, что ранее форвард играл за "Реал", но не сумел пробиться в основной состав.

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