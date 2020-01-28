"Тоттенхэм" согласовал трансфер игрока сборной Нидерландов

Теги псвтоттенхэмстивен бергвейнтрансферы

"Тоттенхэм" согласовал трансфер игрока сборной Нидерландов

Лондонский "Тоттенхэм" до закрытия зимнего трансферного окна подпишет вингера ПСВ Стивена Бергвейна, сообщает Voetbal International.

По информации источника, "шпоры" купят игрока сборной Нидерландов за 32 миллиона евро, включая бонусы.

Для завершения сделки 22-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Бергвейн является воспитанником ПСВ, в текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах. Рыночная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" и "Милан" могут обменяться игроками до конца января. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"

Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов