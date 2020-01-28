"Тоттенхэм" согласовал трансфер игрока сборной Нидерландов
Лондонский "Тоттенхэм" до закрытия зимнего трансферного окна подпишет вингера ПСВ Стивена Бергвейна, сообщает Voetbal International.
По информации источника, "шпоры" купят игрока сборной Нидерландов за 32 миллиона евро, включая бонусы.
Для завершения сделки 22-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование.
Бергвейн является воспитанником ПСВ, в текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах. Рыночная стоимость игрока - 35 миллионов евро.
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