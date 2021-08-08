"Тоттенхэм" согласовал трансфер Лаутаро Мартинеса

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"Тоттенхэм" согласовал трансфер Лаутаро Мартинеса Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес в шаге от перехода в "Тоттенхэм".

По сведениям The Times, "шпоры" согласовали трансфер 23-летнего аргентинца. Клуб заплатит более 70 миллионов евро.

Отмечается, что в "Тоттенхэме" планируют использовать Лаутаро в паре с Харри Кейном. Ранее сообщалось, что Кейн хочет уйти из клуба.

В прошлом сезоне на счету Лаутаро 19 голов и 7 ассистов в 48 играх.

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