"Тоттенхэм" согласовал трансфер Орье

Защитник ПСЖ Серж Орье продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" согласовали трансфер 24-летнего ивуарийца за 25 миллионов евро.

Ожидается, что Орье в ближайшее время пройдёт медобследование и подпишет контракт с английским клубом.

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