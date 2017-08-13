"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Баркли

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли может перейти в "Тоттенхэм", сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, лондонский клуб согласовал с футболистом финансовые условия. Зарплата хавбека в стане "шпор" может составить четыре миллиона евро в год.

Теперь клубам нужно договориться о цене. "Эвертон" оценивает игрока в 55 миллионов евро, но "Тоттенхэм" надеется получить скидку.

Напомним, что контракт 23-летнего Баркли с "Эвертоном" истекает через год.

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