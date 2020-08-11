"Тоттенхэм" совершил первый летний трансфер, купив экс-игрока "Баварии"
Датский полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Сумма трансфера составила 16,6 миллионов евро. Футболист подписал контракт со "шпорами" до лета 2025 года.
25-летний Хейбьерг выступал за "Саутгемптон" с 2016 года. В составе "святых" он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за "Баварию", "Аугсбург" и "Шальке". За сборную Дании сыграл 33 матча и забил три гола. Двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18