"Тоттенхэм" совершил первый летний трансфер, купив экс-игрока "Баварии"

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"Тоттенхэм" совершил первый летний трансфер, купив экс-игрока "Баварии"

Датский полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Сумма трансфера составила 16,6 миллионов евро. Футболист подписал контракт со "шпорами" до лета 2025 года.

25-летний Хейбьерг выступал за "Саутгемптон" с 2016 года. В составе "святых" он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за "Баварию", "Аугсбург" и "Шальке". За сборную Дании сыграл 33 матча и забил три гола. Двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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