"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за 517 дней

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"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за 517 дней

"Тоттенхэм" подписал контракт с игроком "Лидса" Джеком Кларком.

Соглашение 18-летнего футболиста со "шпорами" рассчитано до 2023 года. Предстоящий сезон Кларк проведет в "Лидсе" в аренде. Примерная стоимость нападающего - 11 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше футболист стал лучшим молодым игроком "Лидса". Он сыграл 25 матчей за основную команду, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Отметим, что это первый трансфер "Тоттенхэма" почти за два года.

А еще: Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
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