"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за 517 дней
"Тоттенхэм" подписал контракт с игроком "Лидса" Джеком Кларком.
Соглашение 18-летнего футболиста со "шпорами" рассчитано до 2023 года. Предстоящий сезон Кларк проведет в "Лидсе" в аренде. Примерная стоимость нападающего - 11 миллионов евро.
✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 июля 2019 г.
He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.
Get the latest on our Spurs Official app #WelcomeJack ⚪️ #COYS
В минувшем розыгрыше футболист стал лучшим молодым игроком "Лидса". Он сыграл 25 матчей за основную команду, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Отметим, что это первый трансфер "Тоттенхэма" почти за два года.
А еще: Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона
-
Агент Фернандеша: "Начали переговоры с "Локомотивом" о продлении контракта"
-
Аленичев попал в базу судебных приставов
-
"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за 517 дней
-
В УЕФА прокомментировали возможность расширения РПЛ за счет команд из СНГ
-
Бенитес стал главным тренером китайского "Далян Ифань"
-
Черчесов побывал на тренировке "Краснодара" в Австрии
-
Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма "Ювентуса" на следующий сезон
-
Пабло Сарабия перешел в ПСЖ
-
Вальверде дал согласие на покупку Гризманна и Неймара
-
Семин - о Суперкубке: "В этом матче победит тот, у кого характера больше"
-
Матч "Динамо" - "Зенит" может быть перенесен на другой стадион из-за концерта Дженнифер Лопес
-
"Порту" опередил "Зенит" в гонке за Диаса
-
1
Себальос рассказал о планах на сезон-2019/20
-
"Манчестер Юнатед" готов купить Фернандеша
-
Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"
-
Генеральный директор "Сассуоло" заявил, что Боатенг останется в "Барселоне"
-
Тите: "Месси остановить нереально"
-
Рахимов прокомментировал подписание контракта с Глушаковым
-
Абел Феррейра возглавил ПАОК
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16