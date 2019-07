"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за 517 дней

"Тоттенхэм" подписал контракт с игроком "Лидса" Джеком Кларком.

Соглашение 18-летнего футболиста со "шпорами" рассчитано до 2023 года. Предстоящий сезон Кларк проведет в "Лидсе" в аренде. Примерная стоимость нападающего - 11 миллионов евро.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



