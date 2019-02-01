"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения

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"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения

Лондонский "Тоттенхэм" стал автором уникального достижения, сообщает британская пресса.

"Шпоры" - первая команда в истории английской Премьер-лиги, не купившая ни одного футболиста в течение двух подряд трансферных окон.

Стоит отметить, что в январе "Тоттенхэм" пытался заполучить полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, но договориться с игроком так и не вышло.

Также примечательно, что несмотря на отсутствие новичков, столичный клуб ещё и расстался с двумя футболистами: Муса Дембеле отправился в "Гуанчжоу Фули", а Жорж-Кевин Нкуду - в "Монако".

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