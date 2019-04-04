"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения

"Тоттенхэм" стал первым клубом английской Премьер-лиги, сыгравшим на трёх разных домашних стадионах.

Накануне "шпоры" открыли новую арену - "Тоттенхэм Стэдиум". Ранее команда также выступала на "Уайт Харт Лейн" и "Уэмбли".

Напомним, что на новом стадионе "Тоттенхэм" победил "Кристал Пэлас" со счётом 2:0.

По итогам 32 туров столичный коллектив занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Тоттенхэм" определился с будущим Орье. | http://soccernews.ru