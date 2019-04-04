"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения
"Тоттенхэм" стал первым клубом английской Премьер-лиги, сыгравшим на трёх разных домашних стадионах.
Накануне "шпоры" открыли новую арену - "Тоттенхэм Стэдиум". Ранее команда также выступала на "Уайт Харт Лейн" и "Уэмбли".
Напомним, что на новом стадионе "Тоттенхэм" победил "Кристал Пэлас" со счётом 2:0.
По итогам 32 туров столичный коллектив занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: "Тоттенхэм" определился с будущим Орье. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы
-
Одил Ахмедов готов вернуться в РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" летом может потерять шестерых игроков
-
"Реал" уступает только "Уэске" по числу пропущенных голов в текущем сезоне
-
"Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А
-
Хунтелаар повторил достижение Бергкампа и ван Бастена
-
"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения
-
Икарди догнал Вьери по количеству голов за "Интер"
-
"Валенсия" побила клубный рекорд 77-летней давности
-
Гвардиола недоволен результативностью "Манчестер Сити"
-
Жена Кокорина: "Кажется, этот ад никогда не закончится"
-
1
Зидан прокомментировал поражение от "Валенсии"
-
Главные новости дня: 3 апреля
-
"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Вердер" обыграл "Шальке" и пробился в полуфинал Кубка Германии
-
"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (видеообзор матча)
-
1
Бонуччи прокомментировал свое заявление в адрес одноклубника Мойзе Кина
-
"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (видеообзор матча)
-
1
Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал" (видео голов)
-
"Рома" - "Фиорентина" - 2:2, СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (видео голов матчей 30-го тура чемпионата Италии)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14