"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения

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"Тоттенхэм" стал автором уникального достижения

"Тоттенхэм" стал первым клубом английской Премьер-лиги, сыгравшим на трёх разных домашних стадионах.

Накануне "шпоры" открыли новую арену - "Тоттенхэм Стэдиум". Ранее команда также выступала на "Уайт Харт Лейн" и "Уэмбли".

Напомним, что на новом стадионе "Тоттенхэм" победил "Кристал Пэлас" со счётом 2:0.

По итогам 32 туров столичный коллектив занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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