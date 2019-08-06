"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Коутиньо

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино лично позвонил бразильцу и обсудил с ним возможный трансфер. Благодаря этому "шпоры" стали фаворитами в борьбе за хавбека. "Тоттенхэм" намерен арендовать игрока. В 2012 году Почеттино и Коутиньо вместе работали в "Эспаньоле".

Ранее сообщалось, что интерес к Коутиньо также проявляет "Арсенал".

В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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