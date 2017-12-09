"Тоттенхэм" – "Сток Сити" - 5:1, "Бернли" – "Уотфорд" - 1:0, "Суонси" – "Вест Бромвич" - 1:0 (обзоры)

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"Тоттенхэм" – "Сток Сити" - 5:1, "Бернли" – "Уотфорд" - 1:0, "Суонси" – "Вест Бромвич" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 16-го тура английской Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" – "Сток Сити" - 5:1 

"Бернли" – "Уотфорд" - 1:0 

"Суонси" – "Вест Бромвич" - 1:0

Не пропустите: "Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" и другие результаты 16-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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