"Тоттенхэм" - "Суонси" - 0:0 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура АПЛ, в котором лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью дома с "Суонси".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|4
|6
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0