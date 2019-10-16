"Тоттенхэм" связывался с Моуринью

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"Тоттенхэм" связывался с Моуринью

Руководство "Тоттенхэма" держит связь с португальским тренером Жозе Моуринью, сообщает Soccerlink.

По информации источника, "шпоры" могут пригласить "Особенного", если будет уволен нынешний наставник Маурисио Почеттино.

Сейчас отставка аргентинскому специалисту не грозит, однако если результаты команды не улучшатся, боссы "Тоттенхэма" пойдут на радикальные меры.

Напомним, что Моуринью остаётся без работы с декабря 2018 года после увольнения из "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхэм" по итогам восьми туров занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 11 очков.

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