"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Шеффилдом" и другие результаты 12-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 12-го тура АПЛ.
"Ньюкасл" - "Борнмут" 2:1
Голы: Уилсон, 14 - 0:1, Йедлин, 42 - 1:1, Кларк, 52 - 2:1
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс (Дамметт, 20), Йедлин, Фернандес, Виллемс, Сен-Максимен, Шелви, Хэйден, Альмирон, Кларк, Жоэлинтон (Кэрролл, 83).
"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Аке, Рико (Соланке, 66), Смит (Данджума, 78), Биллинг, Кук, Фрэйзер, Уилсон (Фрэнсис, 66), Уилсон, Кинг.
"Саутгемптон" - "Эвертон" 1:2
Голы: Дэвис, 4 - 0:1, Ингз, 50 - 1:1, Ришарлисон, 75 - 1:2
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Соареш (Буфаль, 46), Уорд-Проуз, Дженепо, Ромеу, Армстронг (Обафеми, 90), Редмонд (Адамс, 81), Ингз.
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мина, Динь, Сидибе, Дэвис, Шнайдерлин, Ришарлисон (Кин, 89), Сигурдссон, Уолкотт (Ивоби, 74), Тосун (Кэлверт-Льюин, 74).
"Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1
Голы: Сон Хын Мин, 58 - 1:0, Болдок, 78 - 1:1
"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Орье (Лукас Моура, 86), Дэвис, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо, Ндомбеле (Уинкс, 46), Алли (Фойт, 72), Сон Хын Мин, Кейн.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Иган, Макголдрик, Муссе (Робинсон, 87).
"Бернли" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Барнс, 11 - 1:0, Вуд, 44 - 2:0, Роберто (аг), 54 - 3:0
"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Корк, Вествуд, Хендрик, Макнил, Барнс (Родригес, 81), Вуд.
"Вест Хэм": Роберто, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Фредерикс, Форнальс (Айети, 64), Фелипе Андерсон (Лансини, 56), Нобл (Ярмоленко, 20), Снодграсс, Райс, Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Челси
|12
|26
|3
|Манчестер Сити
|11
|25
|4
|Лестер Сити
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|12
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Тоттенхэм
|11
|13
|12
|Вулверхэмптон
|11
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|11
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7