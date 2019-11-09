"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Шеффилдом" и другие результаты 12-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Шеффилдом" и другие результаты 12-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 12-го тура АПЛ.

"Ньюкасл" - "Борнмут" 2:1

Голы: Уилсон, 14 - 0:1, Йедлин, 42 - 1:1, Кларк, 52 - 2:1

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс (Дамметт, 20), Йедлин, Фернандес, Виллемс, Сен-Максимен, Шелви, Хэйден, Альмирон, Кларк, Жоэлинтон (Кэрролл, 83).

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Аке, Рико (Соланке, 66), Смит (Данджума, 78), Биллинг, Кук, Фрэйзер, Уилсон (Фрэнсис, 66), Уилсон, Кинг.


"Саутгемптон" - "Эвертон" 1:2

Голы: Дэвис, 4 - 0:1, Ингз, 50 - 1:1, Ришарлисон, 75 - 1:2

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Соареш (Буфаль, 46), Уорд-Проуз, Дженепо, Ромеу, Армстронг (Обафеми, 90), Редмонд (Адамс, 81), Ингз.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мина, Динь, Сидибе, Дэвис, Шнайдерлин, Ришарлисон (Кин, 89), Сигурдссон, Уолкотт (Ивоби, 74), Тосун (Кэлверт-Льюин, 74).


"Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Сон Хын Мин, 58 - 1:0, Болдок, 78 - 1:1

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Орье (Лукас Моура, 86), Дэвис, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо, Ндомбеле (Уинкс, 46), Алли (Фойт, 72), Сон Хын Мин, Кейн.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Иган, Макголдрик, Муссе (Робинсон, 87).


"Бернли" - "Вест Хэм" 3:0

Голы: Барнс, 11 - 1:0, Вуд, 44 - 2:0, Роберто (аг), 54 - 3:0

"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Корк, Вествуд, Хендрик, Макнил, Барнс (Родригес, 81), Вуд.

"Вест Хэм": Роберто, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Фредерикс, Форнальс (Айети, 64), Фелипе Андерсон (Лансини, 56), Нобл (Ярмоленко, 20), Снодграсс, Райс, Аллер.

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8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 11 13
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
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