"Тоттенхэм" терпит второе поражение подряд в АПЛ

В матче 21 тура АПЛ встречались "Брайтон" и "Тоттенхэм". Хозяева смогли оказать "шпорам" упорное сопротивление и удержать минимальную победу со счетом 1:0. Для гостей это поражение стало вторым подряд в чемпионате. Подопечные Жозе Моуриньо теперь находятся на 6 строчке в турнирной таблице, набрав за 20 туров 33 очка. "Чайки" расположились на 17 месте. В их активе 21 балл после 21 проведенной встречи.

"Брайтон" - "Тоттенхэм" 1:0 (1:0)

Гол: Троссард, 17 - 1:0

"Брайтон": Санчес, Уэбстер, Уайт, Данк, Велтман (Берн, 72), Биссума, Мак Аллистер, Гросс, Марч, Троссард (Коннолли, 79), Мопе (Лаллана, 79).