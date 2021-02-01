"Тоттенхэм" терпит второе поражение подряд в АПЛ

Теги тоттенхэмбрайтон & хоув альбион

"Тоттенхэм" терпит второе поражение подряд в АПЛВ матче 21 тура АПЛ встречались "Брайтон" и "Тоттенхэм". Хозяева смогли оказать "шпорам" упорное сопротивление и удержать минимальную победу со счетом 1:0. Для гостей это поражение стало вторым подряд в чемпионате. Подопечные Жозе Моуриньо теперь находятся на 6 строчке в турнирной таблице, набрав за 20 туров 33 очка. "Чайки" расположились на 17 месте. В их активе 21 балл после 21 проведенной встречи.

"Брайтон" - "Тоттенхэм" 1:0 (1:0)

Гол: Троссард, 17 - 1:0

"Брайтон": Санчес, Уэбстер, Уайт, Данк, Велтман (Берн, 72), Биссума, Мак Аллистер, Гросс, Марч, Троссард (Коннолли, 79), Мопе (Лаллана, 79).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес (Винисиус, 46), Алдервейрелд, Родон, Дэвис, Бергвейн, Сиссоко, Бэйл (Лукас Моура, 61), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Ламела, 74).

Читайте также: В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов