"Тоттенхэм" теряет Алдервейрелда

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд травмировался во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 28-летнего бельгийа пока неизвестны. Сам футболист после поединка со "сливочными" признался, что пропустит несколько недель.

В этом сезоне Алдервейрелд сыграл за "Тоттенхэм" 15 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru