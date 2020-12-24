"Тоттенхэм" теряет Бэйла
Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл выбыл из строя из-за травмы.
Звёздный валлиец получил повреждение в ходе матча Кубка Английской Лиги против "Сток Сити" (3:1).
По словам главного тренера "шпор" Жозе Моуринью, 31-летний футболист сам попросил замену в перерыве встречи.
В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 11 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|3
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18