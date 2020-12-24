"Тоттенхэм" теряет Бэйла

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"Тоттенхэм" теряет Бэйла

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл выбыл из строя из-за травмы.

Звёздный валлиец получил повреждение в ходе матча Кубка Английской Лиги против "Сток Сити" (3:1).

По словам главного тренера "шпор" Жозе Моуринью, 31-летний футболист сам попросил замену в перерыве встречи.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 11 матчей и забил 3 гола.

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