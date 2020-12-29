"Тоттенхэм" теряет Бэйла

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сообщил, что валлийский нападающий Гарет Бэйл выбыл из строя из-за травмы

"Бэйл пропустит несколько недель. Я бы не сказал, что его травма является серьезной", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

По данным источника, у футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы.

В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" 11 матчей во всех турнирах и забил три гола. Форвард выступает за лондонский клуб на правах аренды, у него действует контракт с "Реалом" до лета 2022 года.

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