"Тоттенхэм" теряет Харри Кейна

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"Тоттенхэм" теряет Харри Кейна

Лондонский "Тоттенхэм" потерял из-за травмы своего ведущего нападающего Харри Кейна, сообщает BBC.

По сведениям издания, у бомбардира "шпор" проблемы с лодыжкой. После воскресного матча против "Манчестер Юнайтед" у футболиста сильно опухла нога.

Степень серьёзности повреждения, а также сроки восстановления 25-летнего англичанина станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 20 голов и сделал 7 ассистов.

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