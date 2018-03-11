"Тоттенхэм" теряет Кейна



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" и был замене в первом тайме.

В ближайшее время форвард пройдет медобследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 38 матчей и забил 35 голов.

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