"Тоттенхэм" теряет Кейна

Теги тоттенхэмхарри кейнтравмы

"Тоттенхэм" теряет Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает Sky Sports, у звёздного футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

Сроки восстановления 26-летнего англичанина станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов