"Тоттенхэм" теряет Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает Sky Sports, у звёздного футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

Сроки восстановления 26-летнего англичанина станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 ассиста.

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