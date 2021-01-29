"Тоттенхэм" теряет Кейна

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"Тоттенхэм" теряет Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:3) и был заменен в перерыве. По предварительной информации, у форварда повреждение голеностопа. 

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 29 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Кейна. | http://soccernews.ru
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