"Тоттенхэм" теряет Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя из-за травмы.

Звёздный англичанин из-за проблем со здоровьем не доиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против загребского "Динамо", в котором он оформил дубль.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако главный тренер "шпор" Жозе Моуринью утверждает, что ничего страшного не случилось.

"Не думаю, что у Кейна что-то серьёзное. В воскресенье у нас будет матч, в котором все хотят сыграть, и мелочи не остановят его", - цитирует португальца BT Sport.

В текущем сезоне Кейн забил 26 голов и сделал 16 ассистов в 37 играх.

Не пропустите: Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" уверенную победу над загребским "Динамо". | http://soccernews.ru