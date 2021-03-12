"Тоттенхэм" теряет Кейна
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя из-за травмы.
Звёздный англичанин из-за проблем со здоровьем не доиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против загребского "Динамо", в котором он оформил дубль.
Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако главный тренер "шпор" Жозе Моуринью утверждает, что ничего страшного не случилось.
"Не думаю, что у Кейна что-то серьёзное. В воскресенье у нас будет матч, в котором все хотят сыграть, и мелочи не остановят его", - цитирует португальца BT Sport.
В текущем сезоне Кейн забил 26 голов и сделал 16 ассистов в 37 играх.
Не пропустите: Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" уверенную победу над загребским "Динамо". | http://soccernews.ru
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