"Тоттенхэм" теряет Кейна перед финалом Кубка Лиги

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн травмировался в концовке матча 32-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:2).

Звёздный англичанин забил оба гола "шпор" в поединке с "ирисками", а уже в компенсированное время был заменён из-за повреждения.

Сроки восстановления 27-летнего футболиста пока неизвестны. Ему предстоит пройти углубленное медицинское обследование.

Стоит отметить, что на следующих выходных, 25 апреля, "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

В текущем сезоне Кейн забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 43 матчах.

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