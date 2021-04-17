"Тоттенхэм" теряет Кейна перед финалом Кубка Лиги

Теги тоттенхэмхарри кейнтравмы

"Тоттенхэм" теряет Кейна перед финалом Кубка Лиги

Фото твиттер Fantasy Premier League

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн травмировался в концовке матча 32-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:2).

Звёздный англичанин забил оба гола "шпор" в поединке с "ирисками", а уже в компенсированное время был заменён из-за повреждения.

Сроки восстановления 27-летнего футболиста пока неизвестны. Ему предстоит пройти углубленное медицинское обследование.

Стоит отметить, что на следующих выходных, 25 апреля, "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

В текущем сезоне Кейн забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 43 матчах.

Не пропустите: Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов