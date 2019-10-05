"Тоттенхэм" теряет Льориса

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис, по всей видимости, надолго выбыл из строя.

Во время матча восьмого тура АПЛ против "Брайтона" французский страж ворот неудачно приземлился на левую руку.

Диагноз футболиста пока неизвестен, но поле он смог покинуть только на носилках с кислородной маской.

В текущем сезоне 32-летний Льорис сыграл за "Тоттенхэм" 9 матчей и пропустил 16 голов.

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