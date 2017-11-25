"Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Вест Бромвичем" и другие результаты 13-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Вест Бромвичем" и другие результаты 13-го тура АПЛ

Представляем результаты 13-го тура АПЛ.

"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич" 1:1

Голы: Рондон, 4 - 0:1, Кейн, 74 - 1:1

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген (Льоренте, 60), Дэвис, Триппьер, Санчес, Эриксен, Дайер, Уинкс (Дембеле, 61), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Ньом, Эванс, Филд (Макклейн, 67), Ливермор, Бэрри (Якоб, 79), Филлипс, Родригес (Робсон-Кану, 67), Рондон.

Предупреждения: Бэрри (26), Дайер (58), Гиббс (60), Ньом (77), Фостер (82).


"Ньюкасл" – "Уотфорд" 0:3

Голы: Хьюз, 19 - 0:1, Йедлин (аг), 45 - 0:2, Грэй, 62 - 0:3

"Ньюкасл": Эллиот, Лежен, Манкильо, Йедлин, Кларк, Мерфи (Перес, 77), Шелви, Диаме (Мерино, 69), Ритчи, Гэйл, Хоселу (Митрович, 69).

"Уотфорд": Гомес, Кабаселе, Бритос (Предль, 52), Зегелар, Мариаппа, Дукуре, Клеверли, Ришарлисон (Перейра, 81), Хьюз (Каррильо, 84), Фемения, Грэй.

Предупреждения: Шелви (15), Зегелар (24), Предль (90).


"Кристал Пэлас" – "Сток Сити" 2:1

Голы: Шакири, 53 - 0:1, Лофтус-Чик, 56 - 1:1, Сако, 90 - 2:1

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, Уорд, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд, Миливоевич, Макартур (Бентеке, 46), Кабай, Шлупп.

"Сток Сити": Грант, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Собхи (Крауч, 67), Шупо-Мотинг, Диуф (Хесе, 74).

Предупреждения: Виммер (63), Томкинс (84).


"Суонси" – "Борнмут" 0:0

"Суонси": Фабианьски, ван дер Хорн, Ольссон, Нотон, Моусон, Меса, Ки Сон Ен, Саншеш (Фер, 71), Кэрролл, Айю (Абрахам, 84), Бони.

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит, Аке, Серман, Артер (Кук, 90), Айб (Гослинг, 88), Пью, Кинг, Уилсон (Афобе, 79).

Предупреждения: Меса (69), Ольссон (75), Ки Сон Ен (75), Айб (75), Кинг (88), Бони (90).   

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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