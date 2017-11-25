"Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Вест Бромвичем" и другие результаты 13-го тура АПЛ
Представляем результаты 13-го тура АПЛ.
"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич" 1:1
Голы: Рондон, 4 - 0:1, Кейн, 74 - 1:1
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген (Льоренте, 60), Дэвис, Триппьер, Санчес, Эриксен, Дайер, Уинкс (Дембеле, 61), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Ньом, Эванс, Филд (Макклейн, 67), Ливермор, Бэрри (Якоб, 79), Филлипс, Родригес (Робсон-Кану, 67), Рондон.
Предупреждения: Бэрри (26), Дайер (58), Гиббс (60), Ньом (77), Фостер (82).
"Ньюкасл" – "Уотфорд" 0:3
Голы: Хьюз, 19 - 0:1, Йедлин (аг), 45 - 0:2, Грэй, 62 - 0:3
"Ньюкасл": Эллиот, Лежен, Манкильо, Йедлин, Кларк, Мерфи (Перес, 77), Шелви, Диаме (Мерино, 69), Ритчи, Гэйл, Хоселу (Митрович, 69).
"Уотфорд": Гомес, Кабаселе, Бритос (Предль, 52), Зегелар, Мариаппа, Дукуре, Клеверли, Ришарлисон (Перейра, 81), Хьюз (Каррильо, 84), Фемения, Грэй.
Предупреждения: Шелви (15), Зегелар (24), Предль (90).
"Кристал Пэлас" – "Сток Сити" 2:1
Голы: Шакири, 53 - 0:1, Лофтус-Чик, 56 - 1:1, Сако, 90 - 2:1
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, Уорд, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд, Миливоевич, Макартур (Бентеке, 46), Кабай, Шлупп.
"Сток Сити": Грант, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Собхи (Крауч, 67), Шупо-Мотинг, Диуф (Хесе, 74).
Предупреждения: Виммер (63), Томкинс (84).
"Суонси" – "Борнмут" 0:0
"Суонси": Фабианьски, ван дер Хорн, Ольссон, Нотон, Моусон, Меса, Ки Сон Ен, Саншеш (Фер, 71), Кэрролл, Айю (Абрахам, 84), Бони.
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит, Аке, Серман, Артер (Кук, 90), Айб (Гослинг, 88), Пью, Кинг, Уилсон (Афобе, 79).
Предупреждения: Меса (69), Ольссон (75), Ки Сон Ен (75), Айб (75), Кинг (88), Бони (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Тоттенхэм
|13
|24
|5
|Ливерпуль
|13
|23
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Лестер Сити
|13
|14
|12
|Борнмут
|13
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8