"Тоттенхэм" теряет Сиссоко

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко травмировался в матче Международного кубка чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает Sky Sports, у 28-летнего француза выявлено повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.

"У Сиссоко незначительная травма. Наверное, это из-за усталости. В ближайшие дни он пройдёт медицинские тесты и тогда посмотрим что там и как" - сказал главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

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