"Тоттенхэм" теряет Сон Хын Мина

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"Тоттенхэм" теряет Сон Хын Мина

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель, сообщает официальный сайт клуба.

На прошлых выходных в матче с "Астон Виллой" звёздный кореец получил перелом правой руки. На этой неделе его прооперируют.

Точные сроки восстановления нападающего "шпор" станут известны позднее.

В текущем сезоне 27-летний Сон сыграл за "Тоттенхэм" 32 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

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