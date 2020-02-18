"Тоттенхэм" теряет Сон Хын Мина

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель, сообщает официальный сайт клуба.

На прошлых выходных в матче с "Астон Виллой" звёздный кореец получил перелом правой руки. На этой неделе его прооперируют.

Точные сроки восстановления нападающего "шпор" станут известны позднее.

В текущем сезоне 27-летний Сон сыграл за "Тоттенхэм" 32 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" может летом продать Дайера. | http://soccernews.ru