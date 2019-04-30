"Тоттенхэм" теряет Вертонгена

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"Тоттенхэм" теряет Вертонгена

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Ян Вертонген досрочно покинул поле в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса".

Футболист столкнулся головами с партнёром по команде Тоби Алдервейрелдом и получил рассечение.

Врачи оказали помощь окровавленному бельгийцу, но тот всё равно не смог продолжить игру. На 40-й минуте его заменил Мусса Сиссоко

В текущем сезоне 32-летний Вертонген провёл за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Тоттенхэм" и "Аякс" назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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