"Тоттенхэм" убедил Алли и Эриксена остаться в клубе

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"Тоттенхэм" убедил Алли и Эриксена остаться в клубе

Лондонский "Тоттенхэм" сумел убедить полузащитников Деле Алли и Кристиана Эриксена остаться в клубе.

Как сообщает The Mirror, "шпоры" планируют в ближайшее время продлить контракты с 22-летним англичанином и 26-летним датчанином.

Напомним, что в пятницу "Тоттенхэм" объявил о продолжении сотрудничества с ещё одним лидером - Харри Кейном.

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