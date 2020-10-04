"Тоттенхэм" уничтожил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:1.
Победу "шпорам" принесли дубли Харри Кейна и Сон Хын Мина, а также голы Сержа Орье и Танги Ндомбеле. За манкунианцев единственный гол забил Бруну Фернандеш. Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" с середине первого тайма играл вдесятером из-за удаления Антони Марсьяля.
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:6 (1:4)
Голы: Бруну Фернандеш, 2 (с пенальти) - 1:0, Ндомбеле, 4 - 1:1, Сон Хын Мин, 7 - 1:2, Кейн, 30 - 1:3, Сон Хын Мин, 37 - 1:4, Орье, 51 - 1:5, Кейн, 79 (с пенальти) - 1:6
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Матич (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш (Фред, 46), Погба, Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (ван де Бек, 68).
"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Санчес, Орье, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Ламела (Лукас Моура, 46), Ндомбеле (Алли, 69), Сон Хын Мин, Кейн.
Удаление: Марсьяль (28).
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