"Тоттенхэм" уничтожил обидчика "Ростова" в Лиге Европы

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"Тоттенхэм" уничтожил обидчика "Ростова" в Лиге Европы

В матче раунда плей-офф Лиги Европы "Тоттенхэм" разгромил хайфский "Маккаби", который в предыдущем раунде выбил из турнира "Ростов".

Победу английскому клубу принесли хет-трик Харри Кейна, дубль Джовани Ло Чельсо, а также голы Лукаса Моуры и Деле Алли. В составе "Маккаби" отличились Тьяронн Шери и Никита Рукавица.

"Тоттенхэм" Лондон, Англия – "Маккаби" Хайфа, Израиль - 7:2 (4:1)
Голы: Кейн, 2 - 1:0, Шери, 17 - 1:1, Лукас Моура, 20 - 2:1, Ло Чельсо, 36 - 3:1, Ло Чельсо, 39 - 4:1, Рукавица, 52 (с пенальти) - 4:2, Кейн, 56 (с пенальти) - 5:2, Кейн, 74 - 6:2, Алли, 90 (с пенальти) - 7:2

"Тоттенхэм": Харт, Доэрти, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Хейбьерг (Сиссоко, 63), Лукас Моура, Ло Чельсо (Алли, 46), Бергвейн, Кейн (Регилон, 75).

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