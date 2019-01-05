"Тоттенхэм" уничтожил "Транмир Роверс" и прошел в следующий раунд Кубка Англии

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"Тоттенхэм" уничтожил "Транмир Роверс" и прошел в следующий раунд Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" деклассировал "Транмир Роверс" и стал первым участником 1/16 финала турнира.

"Транмир Роверс" - "Тоттенхэм" 0:7

Голы: Орье, 40 - 0:1, Льоренте, 48 - 0:2, Орье, 55 - 0:3, Сон Хын Мин, 57 - 0:4, Льоренте, 71 - 0:5, Льоренте, 72 - 0:6, Кейн, 82 - 0:7

"Транмир Роверс": Дэвис, Маккаллаф, Райделг, Макналти, Кэприс, Харрис (Бэнкс, 58), Гилмор, Монте, Эллис, Норвуд, Дженнингс (Маллин, 83).

"Тоттенхэм": Гассанига, Дэвис, Санчес (Эйома, 79), Фойт, Уокер-Питерс, Скипп, Алли, Лукас Моура, Орье, Льоренте (Кейн, 75), Сон Хын Мин (Марш, 65).

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