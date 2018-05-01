"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 2:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Уотфордом".

Не пропустите: Голы Алли и Кейна принесли "Тоттенхэму" победу над "Уотфордом". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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