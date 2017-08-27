"Тоттенхэм" упустил победу над "Бернли"

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Тоттенхэм" на своем поле не сумел обыграть "Бернли".

"Тоттенхэм" - "Бернли" - 1:1

Голы: Алли, 49 - 1:0, Вуд, 90+2 - 1:1.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле (Санчес, 90+3), Сон (Сиссоко, 70), Алли, Эриксен (Уинкс, 88), Кейн.

"Бернли": Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон (Вуд, 57), Корк, Дефур (Вествуд, 81), Брэйди, Эрфилд, Воукс (Барнс, 57).

Напомним, ранее "Челси" обыграл "Эвертон". | soccernews.ru