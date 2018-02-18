"Тоттенхэм" упустил победу над "Рочдейлом" в Кубке Англии

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"Тоттенхэм" упустил победу над "Рочдейлом" в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" не сумел обыграть клуб третьего дивизиона "Рочдейл". Теперь клубам предстоит переигровка.

"Рочдейл" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)
Голы: Хендерсон, 45 - 1:0, Лукас Моура, 59 - 1:1, Кейн, 88 (с пенальти) - 1:2, Дэвис, 90+3 - 2:2

"Рочдейл": Лиллис, Макгэхи, Макналти (Инман, 89), Дилэйни, Китчинг, Кэннон, Дон, Кэмпс, Рафферти (Рэтбоун, 81), Хамфрис (Дэвис, 75), Хендерсон.

"Тоттенхэм": Ворм, Фойт, Роуз, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс (Ламела, 62), Ваньяма, Лукас Моура (Алли, 71), Сон Хын Мин, Льоренте (Кейн, 76).

Не пропустите: Лукас Моура поучаствовал в 18 голах в последних 20 матчах в основном составе. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
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20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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