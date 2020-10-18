"Тоттенхэм" упустил победу над "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле сыграл вничью с "Вест Хэмом" со счетом 3:3. "Шпоры" быстро повели в счете с крупным счетом благодаря дублю Харри Кейна и голу Сон Хын Мина. Впрочем, в концовке встречи гости ушли от поражения, отличились Фабиан Бальбуэна и Мануэль Лансини, а также гол в свои ворота забил Давинсон Санчес.

"Тоттенхэм Хотспур" Лондон – "Вест Хэм Юнайтед" Лондон - 3:3 (3:0)

Голы: Сон Хын Мин, 1 - 1:0, Кейн, 8 - 2:0, Кейн, 16 - 3:0, Бальбуэна, 82 - 3:1, Санчес, 85 (автогол) - 3:2, Лансини, 90+4 - 3:3.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Санчес, Орье, Сиссоко, Ндомбеле (Уинкс, 73), Бергвейн (Бэйл, 72), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Кейн.

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Масуаку, Бальбуэна, Цоуфал, Райс, Соучек, Боуэн, Форнальс (Лансини, 77), Крессуэлл, Антонио (Ярмоленко, 77).

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