"Тоттенхэм" усилился двумя игроками "Ювентуса"

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"Тоттенхэм" усилился двумя игроками "Ювентуса"

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе двух игроков туринского "Ювентуса" - уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура и шведского нападающего Деяна Кулушевски.

Бентанкур обошелся "Тоттенхэму" в 19 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на шесть миллионов за счет бонусов. Кулушевски арендован до лета 2023 года за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 35 миллионов.

21-летний Кулушевски выступал за "Ювентус" с 2020 года, провел за клуб 74 матча, забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

24-летний Бентанкур играл за "Ювентус" с 2017 года. Всего он сыграл за туринский клуб 181 матч, забил три мяча и отдал 18 голевых передач.

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