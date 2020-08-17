"Тоттенхэм" усилится экс-вратарем "Манчестер Сити"

Лондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию контракта с известным голкипером Джо Хартом.

Как сообщает BBC, для заключения соглашения 33-летнему стражу ворот осталось пройти медицинское обследование.

Экс-вратарь "Манчестер Сити" недавно покинул "Бернли" на правах свободного агента, поэтому к "шпорам" он присоединится бесплатно.

Ранее утверждалось, что Харт нужен "Селтику", однако до конкретных переговоров дело так и не дошло.

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