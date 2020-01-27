"Тоттенхэм" усилится вингером ПСВ

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"Тоттенхэм" усилится вингером ПСВ

Лондонский "Тоттенхэм" выиграл борьбу за вингера ПСВ Стивена Бергвейна, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, стороны близки к завершению сделки - руководство "шпор" уверено, что успеет купить голландца до закрытия зимнего трансферного окна.

Сам 22-летний футболист уже дал согласие на переход и теперь ждёт окончательной договорённости между клубами.

Бергвейн является воспитанником ПСВ, в текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах. Рыночная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

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