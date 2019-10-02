"Тоттенхэм" установил антирекорд Лиги Чемпионов для английских клубов
"Тоттенхэм" на своём поле проиграл "Баварии" со счётом 2:7 в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
По информации Gracenote Live, "шпоры" установили антирекорд самого престижного еврокубкового турнира для английских клубов.
Сообщается, что ранее ни одна команда из Англии не терпела столь крупных поражений в ЛЧ в домашних играх.
"Тоттенхэм" набрал 1 очко в 2 матчах и делит последнее место в группе с "Олимпиакосом".
Не пропустите: Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Баварии". | http://soccernews.ru
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"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
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|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
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|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
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|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
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|Группа D
|М
|О
|1
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|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
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|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
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|1
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|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
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|8
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|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
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|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
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|Галатасарай
|6
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