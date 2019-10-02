"Тоттенхэм" установил антирекорд Лиги Чемпионов для английских клубов

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"Тоттенхэм" установил антирекорд Лиги Чемпионов для английских клубов

"Тоттенхэм" на своём поле проиграл "Баварии" со счётом 2:7 в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

По информации Gracenote Live, "шпоры" установили антирекорд самого престижного еврокубкового турнира для английских клубов.

Сообщается, что ранее ни одна команда из Англии не терпела столь крупных поражений в ЛЧ в домашних играх.

"Тоттенхэм" набрал 1 очко в 2 матчах и делит последнее место в группе с "Олимпиакосом".

Не пропустите: Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Баварии". | http://soccernews.ru
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