"Тоттенхэм" установил цену на Кейна

Лондонский "Тоттенхэм" установил цену на своего ведущего бомбардира Харри Кейна, информирует Onda Cero.

По сведениям источника, "шпоры" будут готовы вступить в переговоры по трансферу 24-летнего нападающего, если по нему поступит предложение в размере 220-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" уже отказался от приобретения Кейна. | soccernews.ru