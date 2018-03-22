"Тоттенхэм" установил цену на Кейна

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"Тоттенхэм" установил цену на КейнаЛондонский "Тоттенхэм" установил цену на своего ведущего бомбардира Харри Кейна, информирует Onda Cero.

По сведениям источника, "шпоры" будут готовы вступить в переговоры по трансферу 24-летнего нападающего, если по нему поступит предложение в размере 220-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" уже отказался от приобретения Кейна. | soccernews.ru

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