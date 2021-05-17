"Тоттенхэм" установил цену за Харри Кейна

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн планирует сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, президент "шпор" Дэниэл Леви не хочет отпускать футболиста в другой английский клуб и оценивает его в 150 миллионов фунтов.

Среди претендентов на Кейна фигурирует "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". По данным источника, переговоры лондонцев с "синими" будут невероятно сложными, учитывая серьезное соперничество между клубами.

Напомним, что ранее стало известно, что форвард снова сообщил руководству "Тоттенхэма", что хочет уйти летом. Также сообщалось, что "МЮ", "Сити" и "Челси" общаются с его агентами.

В текущем сезоне Кейн провел 33 матча в АПЛ, забил 22 гола и сделал 13 голевых передач.

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