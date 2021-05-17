"Тоттенхэм" установил цену за Харри Кейна
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн планирует сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, президент "шпор" Дэниэл Леви не хочет отпускать футболиста в другой английский клуб и оценивает его в 150 миллионов фунтов.
Среди претендентов на Кейна фигурирует "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". По данным источника, переговоры лондонцев с "синими" будут невероятно сложными, учитывая серьезное соперничество между клубами.
Напомним, что ранее стало известно, что форвард снова сообщил руководству "Тоттенхэма", что хочет уйти летом. Также сообщалось, что "МЮ", "Сити" и "Челси" общаются с его агентами.
В текущем сезоне Кейн провел 33 матча в АПЛ, забил 22 гола и сделал 13 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18