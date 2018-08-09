"Тоттенхэм" установил грустный для себя рекорд АПЛ

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"Тоттенхэм" установил грустный для себя рекорд АПЛ

"Тоттенхэм" стал первой командой в истории Премьер-лиги, которая с 2003 года не купила ни одного футболиста в летнее трансферное окно.

В последние дни лондонцы интересовались полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишем, но трансфер так и не состоялся.

Стоит отметить, что "Тоттенхэм" также является единственной командой из Топ-5 чемпионатов, который не купил ни одного игрока этим летом.

Не пропустите: "Эвертон" объявил о переходе бразильского полузащитника. | http://soccernews.ru

Комментарии
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